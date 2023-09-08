«Локомотив» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Ярославле

Известный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА.

Ставка: ТМ 4.5 за 1.90.

«Это два фаворита Западной конференции КХЛ. «Локомотив» играл мощно, но не слишком изобретательно против «Торпедо», уступив дома со счетом 2:5. Причём ярославцы по броскам давили (45-21), но переиграть команду Игоря Ларионова не смогли.

Лучшие прогнозы на сегодня.

После этого «Локомотив» в тяжёлой борьбе победил «Трактор» (3:2 ОТ), причём уже челябинцы были совсем неплохи (45-35 по броскам), но теперь подопечные Игоря Никитина вырвали победу. Было бы странно, если б такой сильный клуб два раза подряд сел в лужу.

СКА пока продолжает гостевую серию. В первых двух матчах на старте были побеждены московское «Динамо» (2:1) и «Лада» (3:0), но затем клуб из Санкт-Петербурга уступил «Торпедо» в Нижнем Новгороде (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Подбор форвардов у СКА очень впечатляющий. Но команда Романа Ротенберга не всегда превосходит соперников по броскам, и поиск командной химии ещё продолжается – это прям видно.

Рискованно гадать на победителя в этой паре. Но я замечу, что три последние игры между этими клубами завершились со счётом 1:2, 1:0, 1:2 после овертайма. То есть «Локомотив» и СКА привыкли гонять жёсткие «низовые» матчи. В это я и поверю.

Я бы в этом матче взял кэф 1.90 на то, что мы увидим тотал меньше 4.5 гола в основное время», — сказал Лысенков.