«Спартак» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Адмирал».

Ставка: победа «Спартака» за 1.95.

«Спартаку» сейчас лучше всего подходит фраза из бессмертного «Золотого ключика»: «Пациент скорее жив». Да, в 1-м туре «Куньлунь» оказался чрезвычайно живучим, но дальше жизнь стала налаживаться. И две победы после трёх матчей – совсем неплохой в нынешних реалиях результат.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Адмирал» же, как и ожидалось, переживает синдром второго сезона. Точнее, это синдром не всего «Адмирала», а его наставника Леонида Тамбиева, для которого предыдущий сезон во Владивостоке оказался сверхудачным. Лучше всего этот синдром автору этих строк описал олимпийский чемпион Сергей Шепелев, успевший, кстати, в своей жизни потренировать и «Спартак», и «Адмирал»: «Вроде делаешь всё то же самое, что и год назад, а эффекта никакого…» И вот у приморцев уже два поражения, а впереди ещё четыре выездных матча, которые тоже нужно пережить.

Предположу, что пережить «Спартак» не получится. Красно-белые, в принципе, вернули себе то состояние, в котором пребывали в межсезонье и которое позволило им выиграть Кубок мэра Москвы. Конечно, даже в таком состоянии они будут периодически сбоить, особенно нарываясь на «олигархов». Но с клубами попроще, к коим относится и «Адмирал», больших проблем быть не должно.

Посему предполагаю упорную борьбу, которая завершится победой «Спартака». Думаю, с минимальным преимуществом в счёте, но зато в основное время», — сказал Лебедев.