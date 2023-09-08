Хорватия — Латвия: прогноз Егора Титова на матч отборочного турнира Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Хорватия – Латвия в квалификации Евро-2024.
Ставка: победа Хорватии с форой (-2) за 1.50.
«Хорваты не участвовали в летних отборочных матчах. Они были близки к победе в Лиге наций, но все-таки уступили испанцам в драматичном матче. В группе у них четыре очка после двух встреч. Сначала выиграли в Турции, а потом упустили победу в концовке домашнего матча с Уэльсом.
Здесь, конечно, огромная разница между командами. Хорватии нужно выигрывать, играет дома. В команду вызваны все сильнейшие, включая Луку Модрича. Никаких сомнений в победе хорватов у меня нет. Ставлю на их успех с форой (-2). Латвия в этой группе — явный аутсайдер. У нее 0 очков в трёх встречах», — сказал Титов.
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