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Хорватия — Латвия: прогноз Егора Титова на матч отборочного турнира Евро-2024

Хорватия — Латвия: прогноз Егора Титова на матч отборочного турнира Евро-2024
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Хорватия – Латвия в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Хорватии с форой (-2) за 1.50.

«Хорваты не участвовали в летних отборочных матчах. Они были близки к победе в Лиге наций, но все-таки уступили испанцам в драматичном матче. В группе у них четыре очка после двух встреч. Сначала выиграли в Турции, а потом упустили победу в концовке домашнего матча с Уэльсом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь, конечно, огромная разница между командами. Хорватии нужно выигрывать, играет дома. В команду вызваны все сильнейшие, включая Луку Модрича. Никаких сомнений в победе хорватов у меня нет. Ставлю на их успех с форой (-2). Латвия в этой группе — явный аутсайдер. У нее 0 очков в трёх встречах», — сказал Титов.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 21:45 МСК
Хорватия
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидер команды играет на опыте:
Хорватия — Латвия. Лука Модрич всё ещё в игре
Хорватия — Латвия. Лука Модрич всё ещё в игре
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