«Локомотив» — СКА: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА.

Ставка: ничья за 4.10.

«Слегка приземлённый в Нижнем Новгороде и от этого явно не подобревший СКА прибывает в Ярославль. Для встречи с командой, которая в этом сезоне для всей лиги стала аналогом обезьяны с гранатой. Когда не знаешь, что она выкинет в следующее мгновение и в какой хоккей станет играть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ситуация усугубляется тем, что в последнее время СКА с «Локомотивом» играет плохо. И, скажем, в прошлом сезоне проиграл четыре междусобойчика из шести. Поэтому ждать от предстоящего матча можно чего угодно, но лично я буду ждать возвращения «Локомотива» к истокам. Потому что по-другому ярославцам с Питером не справиться. «Торпедо» может, поскольку СКА сам предложил нижегородцам играть в свой хоккей, и волжане пользовались этой привилегией два с половиной периода. А вот ярославцев армейцы начнут по привычке душить и вряд ли дадут развернуться железнодорожному нападению.

Поэтому предположу битву гигантов, которая, скорее всего, в формат трёх периодов не вместится. То есть нас ждёт ничья в основное время», — сказал Лебедев.