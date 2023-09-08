Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — СКА: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

«Локомотив» — СКА: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА.

Ставка: ничья за 4.10.

«Слегка приземлённый в Нижнем Новгороде и от этого явно не подобревший СКА прибывает в Ярославль. Для встречи с командой, которая в этом сезоне для всей лиги стала аналогом обезьяны с гранатой. Когда не знаешь, что она выкинет в следующее мгновение и в какой хоккей станет играть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ситуация усугубляется тем, что в последнее время СКА с «Локомотивом» играет плохо. И, скажем, в прошлом сезоне проиграл четыре междусобойчика из шести. Поэтому ждать от предстоящего матча можно чего угодно, но лично я буду ждать возвращения «Локомотива» к истокам. Потому что по-другому ярославцам с Питером не справиться. «Торпедо» может, поскольку СКА сам предложил нижегородцам играть в свой хоккей, и волжане пользовались этой привилегией два с половиной периода. А вот ярославцев армейцы начнут по привычке душить и вряд ли дадут развернуться железнодорожному нападению.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1-й период
1 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин (Хайруллин, Федотов) – 02:56 (5x4)     1:1 Шалунов (Каюмов) – 12:52 (5x5)    

Поэтому предположу битву гигантов, которая, скорее всего, в формат трёх периодов не вместится. То есть нас ждёт ничья в основное время», — сказал Лебедев.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android