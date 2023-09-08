Грузия — Испания: прогноз Эдуарда Мора на матч квалификации чемпионата Европы

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Грузия — Испания.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.78.
«Кто бы мог подумать, что сборная Шотландии возьмёт 100% очков в четырёх матчах и будет возглавлять турнирную таблицу. Собственно говоря, теперь идёт борьба за вторую путёвку. А есть ещё сборная Норвегии.
Хоть испанцы и провели всего два матча, терять очки они больше не могут. Им нужно бить сборную Грузии, которая сейчас находится в хорошей форме. В команде есть лидеры, которые играют в хороших европейских клубах. Дома грузины, безусловно, дадут бой. С другой стороны, испанцы обязательно должны побеждать.
Но коэффициент на победу гостей достаточно низкий. Его нет смысла брать. Грузия дома точно забьёт, а Хвича наберёт очки. Поэтому я бы поставил на ТБ (2.5)», – сказал Мор.
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