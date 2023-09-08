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Грузия — Испания: прогноз Эдуарда Мора на матч квалификации чемпионата Европы

Грузия — Испания: прогноз Эдуарда Мора на матч квалификации чемпионата Европы
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Грузия — Испания.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.78.

«Кто бы мог подумать, что сборная Шотландии возьмёт 100% очков в четырёх матчах и будет возглавлять турнирную таблицу. Собственно говоря, теперь идёт борьба за вторую путёвку. А есть ещё сборная Норвегии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хоть испанцы и провели всего два матча, терять очки они больше не могут. Им нужно бить сборную Грузии, которая сейчас находится в хорошей форме. В команде есть лидеры, которые играют в хороших европейских клубах. Дома грузины, безусловно, дадут бой. С другой стороны, испанцы обязательно должны побеждать.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Грузия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но коэффициент на победу гостей достаточно низкий. Его нет смысла брать. Грузия дома точно забьёт, а Хвича наберёт очки. Поэтому я бы поставил на ТБ (2.5)», – сказал Мор.

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