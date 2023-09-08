Северная Македония — Италия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора Евро-2024 9 сентября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч квалификации Евро-2024 Северная Македония — Италия.

Ставка: победа Италии с форой (-1) за 1.79.

«Северная Македония и Италия сойдутся в 5-м туре отбора на Евро-2024. Класс соперников слишком различается. Не думаю, что хозяевам поля тут стоит рассчитывать на успех.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Северная Македония провела только три тура в этом отборе на Евро-2024. Сперва команда победила Мальту (2:1), а затем уступила более сильным соперникам, много пропуская – 2:3 с Украиной и 0:7 с Англией. Параллельно с этим «красные львы» проводили товарищеские встречи, в которых, впрочем, особых успехов всё равно не добивались.

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А вот у Италии вышло насыщенное на события лето. Сперва сборная принимала участие в Лиге наций, где уступила Испании (1:2), а затем в матче за третье место обыграла Нидерланды (3:2). Но после этого произошло то, чего никто не ожидал – команду покинул Роберто Манчини, уехав тренировать национальную команду Саудовской Аравии. Теперь «лазурной командой» руководит Лучано Спаллетти, а в помощниках у него – экс-вратарь Джанлуиджи Буффон.

Да, у себя дома Северная Македония играет до последних минут. Я знаю эту команду на её поле, так просто её не победить, даже несмотря на 0:7 от Англии – это была выездная встреча. Однако Италия – очень сильный противник. Сейчас игроки будут ещё и проводить первую встречу под руководством нового тренера. Так что в обороне «лазурная команда» сыграет снова надёжно, а свои один-два мяча удастся забить по итогу», — сказал Павлюченко.

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