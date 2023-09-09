Андорра — Беларусь: когда матч квалификации Евро-2024, где смотреть, какие прогнозы

9 сентября состоится матч отборочного турнира Евро-2024, в котором встретятся сборные Андорры и Беларуси. Начало игры — в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры считают фаворитом сборную Беларуси. Сделать ставку на победу гостей можно с коэффициентом 1.95. Шансы хозяев поля оценили коэффициентом 5.00, ничейный исход идёт за 3.10.
Аналитики считают, что матч не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола можно за 2.60, а на ТМ 2.5 можно поставить за 1.49. Вероятность того, что обе команды забьют, эксперты оценили коэффициентом 2.34.
Для сборной Беларуси это будет первый матч под руководством нового тренера — испанца Карлоса Алоса. В четырёх матчах отбора Евро-2024 команда набрала три очка.
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