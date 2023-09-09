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Андорра — Беларусь: когда матч квалификации Евро-2024, где смотреть, какие прогнозы

Андорра — Беларусь: когда матч квалификации Евро-2024, где смотреть, какие прогнозы
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9 сентября состоится матч отборочного турнира Евро-2024, в котором встретятся сборные Андорры и Беларуси. Начало игры — в 19:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканал «Матч! Футбол 2».

Букмекеры считают фаворитом сборную Беларуси. Сделать ставку на победу гостей можно с коэффициентом 1.95. Шансы хозяев поля оценили коэффициентом 5.00, ничейный исход идёт за 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Аналитики считают, что матч не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола можно за 2.60, а на ТМ 2.5 можно поставить за 1.49. Вероятность того, что обе команды забьют, эксперты оценили коэффициентом 2.34.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 5-й тур
09 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Андорра
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для сборной Беларуси это будет первый матч под руководством нового тренера — испанца Карлоса Алоса. В четырёх матчах отбора Евро-2024 команда набрала три очка.

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