Карлос Алькарас — Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на полуфинал US Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч US Open Карлос Алькарас — Даниил Медведев.

Ставка: победа Алькараса с форой (-4.5) за 1.80.

«Принято считать, что на полуфинальной стадии все соперники примерно одного уровня и каждый может обыграть своего оппонента и выйти в финал. Отчасти это правда. Но в случае с полуфиналом Открытого чемпионата США по теннису Карлос Алькарас – Даниил Медведев фаворит точно есть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

20-летний испанский теннисист, первая ракетка мира и первый сеяный на US Open, победитель шести турниров в этом сезоне, включая Уимблдон и «Мастерс» на харде в Индиан-Уэллсе, в Нью-Йорке никому не даёт повода усомниться в своём превосходстве. За пять матчей здесь он отдал своим соперникам всего один сет. Было это в поединке третьего круга против британца Даниэля Эванса – 6:2, 6:3, 4:6, 6:3. Но думается, что это была всего лишь досадная случайность. А в четвертьфинале Алькарас сокрушил представителя Германии Александра Зверева – 6:3, 6:2, 6:4.

Даниил Медведев на харде выглядит в целом очень неплохо – 48 побед в последних 60 матчах. И в 1/4 финала он очень уверенно переиграл своего соотечественника Андрея Рублёва – 6:4, 6:3, 6:4. И, конечно, мы надеемся, что Даниил навяжет борьбу своего грозному оппоненту. Только вот два последних матча, и оба в этом году, он испанцу проиграл, что называется, без вариантов – в полуфинале Уимблдона и в финале Индиан-Уэллса. Общий же баланс игр 2-1 в пользу Алькараса. В финал выйдет испанский теннисист», — сказала Петрова.