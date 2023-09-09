«Динамо» Москва — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Сочи».
Ставка: победа «Динамо» и ТБ 5.5 за 2.66.
«Бело-голубым надо потихоньку привыкать к статусу середняка. Славные времена остались позади, два Кубка Гагарина вместе с титулами Суперлиги и советских времён никуда не денутся. Но сейчас ситуация такова, что с нынешним составом и нынешним тренерским штабом сам факт выхода в плей-офф можно будет считать достижением. И ещё не факт, что туда получится попасть, потому что резня среди середняков за седьмое-восьмое места на Западе будет приличная.
Но даже если «Динамо» нынче – середняк, то ХК «Сочи» у нас располагается ещё ниже. И для него выход в плей-офф (которого, уверен, придётся ждать ещё несколько лет) вообще будет праздником. И выездная победа над внезапно разленившимся «Ак Барсом», одержанная в предыдущем туре, даёт команде определённый оптимизм, но не более. «Динамо»-то в нынешнем сезоне обыграло только «Амур», соперники посильнее бело-голубым пока не даются. И уж «Сочи» в таком положении отпускать никак нельзя.
Предположу, что динамовцы южан и не отпустят. У сочинцев, конечно, определённые крылышки после Казани выросли, бегать будут стремительно. Но, думаю, на весь матч беготни не хватит, и динамовцы их всё-таки к концу придушат. То есть матч нас ожидает с определённой интригой и, скорее всего, небольшим, в одну-две шайбы, преимуществом хозяев. При среднем таком тотале выше 5.5», — сказал Лебедев.
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