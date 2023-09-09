Даниил Медведев — Новак Джокович: зарегистрируйся и получи фрибет к финалу US Open

10 сентября состоится финал US Open в мужском одиночном разряде. В решающем матче встретятся Даниил Медведев и Новак Джокович. Начало — в 23:00 мск.

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Классический финал на US Open! Даниил Медведев в полуфинале разгромил Карлоса Алькараса и сразится за титул с Новаком Джоковичем. Это противостояние на все времена. Два года назад россиянин уже побеждал серба в главном матче. Удастся ли сейчас?

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