Северная Македония — Италия: прогноз Егора Титова на встречу отбора Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Северная Македония – Италия в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Италии и ТБ 1.5 за 1.50.

«Очень интересно посмотреть на сборную Италии. Манчини команду бросил, поехал снова за деньгами. А теперь у руля Лучано Спаллетти. Должно быть как минимум интересно. По-прежнему состав итальянцев довольно средний на европейском уровне, нужно брать какими-то тренерскими задумками.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ситуация в отборочной группе не самая простая. С Англией Италия не готова сейчас соперничать, нужно превзойти украинцев. Но сначала необходимо брать свои очки против Северной Македонии, которая является довольно крепким орешком. Все помнят, как македонцы как раз выбили итальянцев в стыках к чемпионату мира 2022 года.

Но, думаю, как раз тот матч, та победа Северной Македонии должны завести итальянцев. Нужно отомстить. По силе состава Италия превосходит соперника. Так что ставлю на Италию через тотал больше 1.5 мяча. Македонцы приуныли после поражения от Украины, когда вели 2:0», — сказал Титов.