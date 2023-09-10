«Куньлунь» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 4.5 за 1.86.

«В предыдущем туре «Ак Барс» показал «Куньлуню» его истинное место в современной иерархии КХЛ. Чтобы, значит, китайские товарищи там себе ничего не думали и на Олимп себя не возносили. Понятно, что к старту сезона «Куньлунь» оказался подготовленным очень хорошо. Понятно, что весь тот очковый жирок, который команды второго эшелона и ниже наберут сейчас, в дальнейшем должен помочь им попасть в плей-офф. Но свой шесток каждый должен знать, что, собственно говоря, «большие татары» китайцам и разъяснили.

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Далее к разъяснительной работе должен присоединиться действующий чемпион. И сказать своё веское слово китайским товарищам, которые после 3-го тура посмели забраться на первое место и тем самым ввели элемент неразберихи в турнирной таблице. Правда, армейцам это сделать будет тяжелее, чем «Ак Барсу», поскольку москвичи ещё в довольно-таки сильном разобранном состоянии. Но при правильной работе и капельке везения ЦСКА с этой задачей должен справиться. Тем более что «Ак Барс» армейцам прилично помог, потерзав и помучив «Куньлунь» на льду «Татнефть Арены». В то время как сами армейцы в это время отдыхали от трудов праведных.

Итак, победа ЦСКА в основное время, пусть даже и с минимальным преимуществом в счёте. Пусть даже армейцам по ходу игры придётся отыгрываться. И великого тотала от этой игры не жду. Хорошо, если на двоих накидают больше 4.5», — сказал Лебедев.