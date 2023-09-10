«Куньлунь» – ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Куньлунь Ред Стар» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.56.

«Куньлунь» в этом сезоне стартовал так, что «драконам» может позавидовать любая команда. Три победы в трёх матчах! Сначала подопечные Виктора Игнатьева обыграли на выезде «Спартак» — 4:3, далее дома поочерёдно были побеждены «Сочи» — 3:0 и минское «Динамо» — 4:3. Вот вам и записной аутсайдер! А перед поединком с ЦСКА китайцы играли на выезде с разъярённым после поражения от «Сочи» (!) «Ак Барсом». И тут, конечно, «драконы» были обезврежены и побеждены – 1:5.

ЦСКА же дома проиграл два матча из трёх – поражения от «Ак Барса» (2:5) и «Металлурга» (2:4), выиграв лишь у «Адмирала» (4:1). А перед поединком в Мытищах «армейцы» также играли в Татарстане. Только против «Нефтехимика». И сыграли точно с таким же счётом. Но с противоположным исходом – 5:1.

А ещё у этих соперников интересная статистика очных поединков прошлого сезона. «Драконы» выиграли оба матча на своём льду. Ждать ли победы китайцев и в этот раз? Не думаю. Подопечные Сергея Фёдорова постепенно набирают форму, и в Мытищах должны одержать победу», — сказал Емелин.