Даниил Медведев — Новак Джокович: ставка Надежды Петровой на финал US Open

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на финал US Open Даниил Медведев – Новак Джокович.

Ставка: победа Медведева за 3.15.

«Даниил Медведев посрамил всех своих скептиков, уверенно обыграв в полуфинале первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса – 7:6, 6:1, 3:6, 6:3. Показав при этом очень хороший теннис. Выход в финал Открытого чемпионата США стал для россиянина достойной наградой за его игру. Теперь третьей ракетке мира хочется большего. Для того чтобы выиграть US Open во второй раз в своей карьере, нашему 27-летнему соотечественнику необходимо обыграть второго номера в мировом рейтинге и по совместительству легенду мирового тенниса.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Новак Джокович вышел в свой очередной финал турнира «Большого шлема», внешне не очень напрягаясь. В своей карьере он уже трижды побеждал в Нью-Йорке и явно хочет выиграть и завтра. 36-летний серб по дороге в нынешний финал отдал своим соперникам всего два сета. Причём было это в матче третьего круга в игре против своего соотечественника Ласло Джере – 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3. Всех остальных своих оппонентов великий серб обыграл всухую, в том числе и в полуфинале с американцем Беном Шелтоном – 6:3, 6:2, 7:6. И, конечно, Джокович — фаворит предстоящего финала.

В последних десяти очных встречах он шесть раз побеждал россиянина. Но в 2023 году они играли дважды и выиграли по разу. Причём на харде. Кстати, так вышло, что все эти десять очных поединков они провели исключительно на харде. В том числе и в финале US Open 2021 года, когда победил наш теннисист.

На решающий матч Джокович выйдет с колоссальной концентрацией, но и Медведев будет сражаться как лев. Наверняка матч получится затяжным. И в этом и заключается шанс для россиянина. Главное — убрать лишние нервы. Итак, Даниил победит в четырёх-пяти сетах», — сказала Петрова.