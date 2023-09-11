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Армения — Хорватия: ставка Романа Павлюченко на матч квалификации чемпионата Европы

Армения — Хорватия: ставка Романа Павлюченко на матч квалификации чемпионата Европы
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Армения — Хорватия.

Ставка: победа Хорватии с форой (-1) за 1.80.

«Армения и Хорватия встретятся в 6-м туре отбора на Евро-2024. Класс гостей намного выше, думаю, им тут достанется победа.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока Хорватия не проигрывала в этой квалификации Евро – две победы и одна ничья. Потеряла очки команда в противостоянии с Уэльсом (1:1), а позже выиграла у Турции (2:0) и у Латвии (5:0), не пропустив. Теперь с семью баллами подопечные Златко Далича на втором месте, уступая туркам, которые провели на две встречи больше, на три очка.

Летом Хорватия принимала участие в финальном этапе Лиги наций, где сперва прошла Нидерланды (4:2), а позже в финале уступила Испании (0:1). Все звёзды команды пока в строю, даже «вечно молодой» Модрич. Так что уровень сборной всё ещё остаётся очень высоким.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 6-й тур
11 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Армения
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Армения тоже не самый лёгкий соперник для Хорватии. В этом отборе на Евро-2024 сборная провела четыре матча, в которых уступила Турции (1:2) и сыграла вничью с ней же (1:1), а также победила Уэльс (4:2) и Латвию (2:1). С семью очками армяне идут на третьем месте, уступая Хорватии только по дополнительным параметрам.

Я уверен, что это будет непростая игра для Хорватии. Армения у себя дома сыграет активно, болельщики будут подгонять своих игроков. Однако хорваты умеют справляться с такими соперниками – они выдержат натиск первых 15–20 минут и затем забьют один-два гола», — сказал Павлюченко.

Ещё один прогноз на матч:
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