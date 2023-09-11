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«Авангард» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Омске

«Авангард» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Омске
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Амур».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.65.

«Амур» с грехом пополам продолжает свою выездную гастроль, которую календарь КХЛ на старте сезона намерил ему аж в шести матчах. Четыре игры дальневосточники отмучались, начали они-то бодрячком, с победы над «Витязем», но дальше дело не пошло, и в четвёртой по счету игре хабаровчан хлопнула даже «Лада».

Лучшие прогнозы на сегодня.

То есть в этой выездной серии «Амур» выглядит всё хуже и хуже, а тут – Омск. А с «Авангардом», да ещё на выезде (причём не обязательно в Омске), «Амур» вообще играет плохо. И последняя выездная победа над «ястребами» была зафиксирована аж в 2017 году.

То есть даже этого хватает для того, чтобы «Авангард» в предстоящем матче был железобетонным фаворитом. А он ведь действительно фаворит, мало того что выиграл три стартовых матча сезона, так ещё вытаскивал их из «минусов». То есть даже если у «Амура» что-то будет получаться вначале, то потом всё равно «Авангард» ход матча переломит и своего добьётся.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вывод. Домашняя победа «Авангарда», быть может, внешне не совсем уверенная и где-то «ястребами» снова из «минусов» вытащенная. Тем не менее в основное время. Тотал при этом будет сильно меньше интриги и нервов, оставленных на льду, и выше 7.5 не заберётся», — сказал Лебедев.

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