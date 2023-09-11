«Авангард» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Омске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Амур».
Ставка: победа «Авангарда» за 1.65.
«Амур» с грехом пополам продолжает свою выездную гастроль, которую календарь КХЛ на старте сезона намерил ему аж в шести матчах. Четыре игры дальневосточники отмучались, начали они-то бодрячком, с победы над «Витязем», но дальше дело не пошло, и в четвёртой по счету игре хабаровчан хлопнула даже «Лада».
То есть в этой выездной серии «Амур» выглядит всё хуже и хуже, а тут – Омск. А с «Авангардом», да ещё на выезде (причём не обязательно в Омске), «Амур» вообще играет плохо. И последняя выездная победа над «ястребами» была зафиксирована аж в 2017 году.
То есть даже этого хватает для того, чтобы «Авангард» в предстоящем матче был железобетонным фаворитом. А он ведь действительно фаворит, мало того что выиграл три стартовых матча сезона, так ещё вытаскивал их из «минусов». То есть даже если у «Амура» что-то будет получаться вначале, то потом всё равно «Авангард» ход матча переломит и своего добьётся.
Вывод. Домашняя победа «Авангарда», быть может, внешне не совсем уверенная и где-то «ястребами» снова из «минусов» вытащенная. Тем не менее в основное время. Тотал при этом будет сильно меньше интриги и нервов, оставленных на льду, и выше 7.5 не заберётся», — сказал Лебедев.
- 11 сентября 2023
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 10 сентября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 9 сентября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 сентября 2023
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00