«Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: ТМ 5 за 1.79.

«Уфимцы очень тяжело вкатываются в сезон. Сами тренеры и хоккеисты подчёркивают, что в действиях на льду много ошибок и брака, а атакующая эффективность неожиданно низка. По игре «Салават» сейчас на равных со своими последними соперниками, «Барысом» и «Ладой». «Магнитка» на этом фоне смотрится командой более высокого уровня. Думаю, гости победят.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У команды Разина была тяжёлая выездная серия в столичный регион. Однако в субботу против «Витязя» уральцы всё же смогли поберечь силы, то есть рассчитывать на усталость «Салавату» нельзя. Но то, что «Металлург» несвежий, станет фактором невысокой результативности. В матче будет максимум 5 заброшенных шайб или даже меньше», — сказал Плющев.