FONBET OVERTIME — время решать!

В сезоне-2023/2024 Континентальная хоккейная лига и титульный партнёр Fonbet привлекут внимание спортивного сообщества к важной составляющей хоккея. С 16-го сезона КХЛ стартует проект FONBET OVERTIME.
Каждый месяц в сообществе КХЛ в cоцсети «ВКонтакте» фанаты хоккея будут выбирать Героя месяца FONBET OVERTIME. По итогам открытого голосования таким же образом будет выбран Герой сезона FONBET OVERTIME – 2023/2024. Таким образом, игроки, перевернувшие ход игры в последнюю секунду, войдут в историю хоккея.
В течение сезона на сайте fonbet.khl.ru будет проходить розыгрыш ценных призов среди тех, кто сделает ставку в ходе дополнительного времени.
В основе логотипа проекта — медиакуб, один из ключевых символов хоккейной площадки. Бесплатные трансляции всех матчей сезона КХЛ будут доступны для болельщиков в приложении «ФОНБЕТ».
FONBET OVERTIME будет активно освещаться лидерами мнений и хоккейными экспертами.
Болельщики смогут познакомиться с уникальными статистическими выкладками по особенно успешным в овертаймах и буллитных сериях командам, тренерам и игрокам, а также узнают историю клубных голевых сирен — сигнала о победе домашней команды.
Для всех клиентов Fonbet и всех любителей хоккея предлагаются повышенные коэффициенты на овертайм и спортивные события ФОНБЕТ Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Следите за решающими секундами, ставьте на FONBET OVERTIME и выигрывайте ценные призы! Время решать!
- 11 сентября 2023
-
19:00
-
18:29
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 10 сентября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 9 сентября 2023
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 сентября 2023
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00