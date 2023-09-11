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FONBET OVERTIME — время решать!

FONBET OVERTIME — время решать!
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В сезоне-2023/2024 Континентальная хоккейная лига и титульный партнёр Fonbet привлекут внимание спортивного сообщества к важной составляющей хоккея. С 16-го сезона КХЛ стартует проект FONBET OVERTIME.

Каждый месяц в сообществе КХЛ в cоцсети «ВКонтакте» фанаты хоккея будут выбирать Героя месяца FONBET OVERTIME. По итогам открытого голосования таким же образом будет выбран Герой сезона FONBET OVERTIME – 2023/2024. Таким образом, игроки, перевернувшие ход игры в последнюю секунду, войдут в историю хоккея.

В течение сезона на сайте fonbet.khl.ru будет проходить розыгрыш ценных призов среди тех, кто сделает ставку в ходе дополнительного времени.

В основе логотипа проекта — медиакуб, один из ключевых символов хоккейной площадки. Бесплатные трансляции всех матчей сезона КХЛ будут доступны для болельщиков в приложении «ФОНБЕТ».

FONBET OVERTIME будет активно освещаться лидерами мнений и хоккейными экспертами.

Болельщики смогут познакомиться с уникальными статистическими выкладками по особенно успешным в овертаймах и буллитных сериях командам, тренерам и игрокам, а также узнают историю клубных голевых сирен — сигнала о победе домашней команды.

Для всех клиентов Fonbet и всех любителей хоккея предлагаются повышенные коэффициенты на овертайм и спортивные события ФОНБЕТ Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Следите за решающими секундами, ставьте на FONBET OVERTIME и выигрывайте ценные призы! Время решать!

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