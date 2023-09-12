Швеция – Австрия: прогноз Константина Генича на матч отбора Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Швеция – Австрия в квалификации Евро-2024.

Ставка: обе забьют за 1.97.

«Отличная игра нас ожидает между Швецией и Австрией в группе F. Австрийцы пока вместе со сборной Бельгии возглавляют турнирную таблицу, набрав по 10 очков. Шведы идут третьими. Напомню, что напрямую 2 команды выходят. И вот для шведов важнейшая игра. Шведы обыграли сборную Эстонии крупно в предыдущем туре. Австрийцы тур пропускали, играли товарищеский матч против Молдовы. Была ничья – 1:1, но там экспериментировали австрийцы. В официальной игре, конечно, это будет совсем другая история.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Австрийцам очень важно не проиграть в этом матче. И на это наверняка будет особый расчет у австрийской сборной и у австрийского тренера Ральфа Рангника. Совсем недавно Австрия играла уже со Швецией, играла домашний матч и тогда одержала победу со счетом 2:0. Баумгартнер забил оба мяча. У шведов было немало моментов, немало подходов к воротам, но Австрия выиграла абсолютно по делу и абсолютно заслуженно.

Здесь шведам надо брать реванш и ситуацию в таблице постараться исправить. Швеция раскроется, и Австрия может поймать на контратаке. Но шведы с их атакой, с Исаком, Классоном и прочими нападающими обязательно должны свой шанс впереди использовать.

Думаю, хороший вариант для матча Австрия – Швеция – «обе команды забьют». По крайней мере, если смотреть исторически, только в последнем матче команды не обменялись забитыми мячами, а до этого, в предыдущих матчах, обязательно случался обмен голами. Коэффициент на «обе забьют» — 1,97», — сказал Генич.