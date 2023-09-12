«Трактор» — «Лада»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Лада».
Ставка: победа «Трактора» и ТМ 5.5 за 2.26.
«Соперники уже встречались в текущем сезоне: в первом туре, в Тольятти, «Трактор» не без труда, но все-таки выморочил у «Лады» победу в основное время. С тех пор уральцы победили еще раз, потерпев два поражения. А волжане свою первую победу одержали лишь в предыдущем туре, заломав умученный длинной выездной серией «Амур». И вообще, «Лада» будет проводить первый матч на выезде, до этого четыре игры подряд она провела дома, набрав в них два очка. Да уж, с такими показателями в плей-офф не берут, как бы об этом ни стучало себя ногой в грудь тольяттинское руководство.
«Трактор», честно говоря, если от «Лады» и ушел, то недалеко. Команда сырая, как старый пень на болоте. Биться может, вгрызаться в результат – куда ни шло. А вот играть пока не слишком получается. Предположу, что и тольяттинцы не дадут челябинцам разойтись во всю широту уральской души. То есть предстоящий матч получится вымороченным, когда до последних минут все будет идти в одну шайбу. Как бы еще хозяевам отыгрываться не пришлось.
Поэтому прогнозирую низкорезультативный матч с тоталом, не превышающим 5.5. По итогам матча «Трактор», как и на старте сезона, отожмет себе два очка», — сказал Лебедев.
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