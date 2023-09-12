СКА — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Спартак».
Ставка: победа СКА за 1.68.
«Что интересно, СКА выиграл пять последних очных матчей у «Спартака». Ну это так, к слову. Понятно, что красно-белые теперь проживают новую жизнь – новый главный тренер Алексей Жамнов, набран качественный состав.
Тем не менее СКА умеет играть против «Спартака», к тому же будет выступать дома. Да, петербуржцы не совсем удачно провели четыре игры на выезде: победы над московским «Динамо» (2:1) и «Ладой» (3:0), но поражения от «Торпедо» (3:4) и «Локомотива» (2:3).
Однако СКА показывал себя сильным клубом, и там очень длинная скамейка запасных. Не идёт игра у Алекса Гальченюка? Выпускайте Валентина Зыкова или Арсения Грицюка, например. Выбор сумасшедший.
Ну да, «Спартак» порой показывает очень бодрый хоккей. Но домашнее поражение от «Адмирала» (2:6) – это такое себе. Ну а СКА просто не должен омрачить первый домашний матч сезона. К тому же при таком составе поверить в то, что СКА в этом сезоне проиграет три раза подряд – это было бы очень сложно.
Я в этом матче взял бы кэф 1.68 на то, что СКА победит в основное время», — сказал Лысенков.
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