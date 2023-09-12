Италия – Украина: прогноз Егора Титова на матч отбора Евро-2024 12 сентября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Италия – Украина в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Италии и ТМ 3.5 за 2.18.

«Италия неудачно провела первый официальный матч при Спаллетти – потеряли очки в матче с македонцами. Какой-то камень преткновения эта сборная для итальянцев. И надо сказать, что никакого преимущества не было у Италии, во всем сохранялось примерное равенство. А Украина удержала ничейный счет с Англией. Понятно, что для англичан тот матч ничего не решал, там запас большой, но украинцы взяли важнейшее очко. Теперь Италии нужно их догонять, а это всегда делать сложнее.

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Но, думаю, на первый домашний матч Спаллетти команду настроит. Играют на «Сан-Сиро». Болельщики, понимая ситуацию в группе, придут поддержать. Надо выигрывать итальянцам, а то так можно снова стать предметом для насмешек.

Честно говоря, я не вижу какого-то огромного перевеса в классе у Италии. Там суперзвезд давно уже нет. Есть добротные футболисты, но из них надо лепить команду. У Спаллетти времени для этого не было. Здесь должен проявиться его талант мотиватора. У прежних тренеров не всегда получалось настроить команду на такие встречи. Посмотрим, как получится у Лучано.

Я все-таки верю в победу Италии. Голов много не будет, поэтому возьму через тотал меньше 3,5. 1:0, 2:0, 2:1 – не более того. Считаю, что болельщики должны по-настоящему помочь сборной. А Украина много сил потратила с Англией. За такой короткий отрезок сложно будет снова собраться и выдать идеальный матч», — сказал Титов.