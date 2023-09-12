СКА — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Спартак».

Ставка: СКА не проиграет и ТБ 5.5 за 2.32.

«СКА и «Спартак» у нас сейчас прямо близнецы-братья. Провели одинаковое количество матчей, набрали одинаковое количество очков — в среднем по одному за матч. При этом у питерцев баланс заброшенных и пропущенных шайб капельку положительный, а у москвичей капельку отрицательный – поэтому СКА во всех турнирных таблицах чуть повыше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А ведь для армейцев это будет матч открытия хоккейного сезона КХЛ в Санкт-Петербурге. Тамошняя публика давно уже не припомнит, когда их любимцы начинали сезон с длинной выездной серии. СКА, как правило, надолго уезжал из дома ближе к Новому году, когда арена требовалась для новогодних ледовых шоу.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Именно по причине того, что в Питере будет аншлаг и «Спартак» запросто могут вынести местные болельщики, не прибегая к помощи команды, я и предположу, что шансов у красно-белых в предстоящем матче немного. Они, конечно, есть. Жамнов слепил крепкую команду, плюс СКА – принципиальный соперник. Но и для Питера этот матч на особом счету. Поэтому предполагаю битву галактик, где оба соперника будут идти ноздря в ноздрю, в одну шайбу, и далеко не факт, что управятся в основное время. И тотал наверняка будет выше 5,5», — сказал Лебедев.