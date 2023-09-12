Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА – «Спартак»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 12 сентября

СКА – «Спартак»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 12 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Спартак».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.97.

«Летом стало модно восхищаться тренерской работой Жамнова. «Спартак» действительно обновил командную тактику и старается играть в зрелищный атакующий хоккей. Вот только эффективность перестройки пока невысока. В домашней серии с не самыми сильными соперниками московский клуб набрал всего 50 процентов очков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И в Питере, несмотря на супернастрой, победить спартаковцы не смогут. СКА после двух поражений подряд выложится на 150 процентов. К тому же это первый домашний матч хоккейного сезона. Команда Ротенберга реализует свое преимущество в классе игроков и тренеров и выиграет с солидной разницей в счете. Предлагал бы ставить на то, что болельщики увидят больше шести заброшенных шайб. Питерцы никогда не играют от глухой обороны, а в четырех матчах с участием «Спартака» было забито аж 33 гола. Результативный хоккей гарантирован», — сказал Плющев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 сентября 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Интересный матч предстоит нам!
СКА — «Спартак». Николай Голдобин не ударит в грязь лицом
СКА — «Спартак». Николай Голдобин не ударит в грязь лицом
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android