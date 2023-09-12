Бельгия — Эстония: прогноз Константина Генича на игру отборочного турнира Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Бельгия – Эстония в квалификации Евро-2024.

Ставка: ТБ 4.5 углового в первом тайме за 2.16.

«Сборная Бельгии сыграет домашнюю встречу со сборной Эстонии. Здесь на форы и результаты играть как-то бессмысленно. Бельгийцы, понятно, сильнее. Да, Бельгия выиграла аккуратненько 1:0 в Азербайджане благодаря голу Феррейры Карраско. Но Бельгия прекрасно понимает, что Швеция или Австрия очки потеряет, и, следовательно, их собственная позиция ухудшиться не может. Она может только улучшиться в этой группе, если шведы отберут очки у Австрии, а сама Бельгия Эстонию обыграет – вне зависимости от счёта. Но играть на тотал или фору, мне кажется, не совсем верно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эстония – команда любопытная, команда весьма интересная, но в первую очередь, наверное, в каких-то домашних матчах. У Бельгии очень хорошие фланговые игроки, много команда через фланги атакует, поэтому, мне кажется, должно быть много угловых.

Я сыграл бы «больше 4.5 углового в первом тайме» за хороший коэффициент 2.16. Думаю, что стандартов у ворот сборной Эстонии должно быть много. Можно даже сыграть индивидуальный тотал Бельгии по угловым в первом тайме, но коэффициент не сильно разнится, так что остановлюсь на общем варианте», — сказал Генич.