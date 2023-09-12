Норвегия — Грузия: прогноз Егора Титова на отборочный матч чемпионата Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Норвегия – Грузия в квалификации Евро-2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

«Эти сборные, на мой взгляд, похожи. И у тех и у других есть звёзды мирового уровня. У Норвегии это Холанд и Эдегор, у Грузии – Кварацхелия, но ни у тех ни у других пока нет команды, которая могла бы на многое претендовать. В отдельных встречах и норвежцы, и грузины показывали хороший футбол, добивались неожиданных побед, но постоянства и стабильности нет. Тяжело будет и тем и другим побороться за первые два места в группе: Шотландия убежала далеко, а испанцы просто другого класса сборная.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь, я думаю, после жуткого поражения от Испании (1:7) грузины постараются внимательно сыграть в обороне. Нельзя здесь нестись вперёд, раскрываться, норвежцы накажут. Если же построить игру на контратаках, насытить оборону и опорную зону, то можно свой шанс подловить. Норвегия в позиционной атаке не впечатляет.

Ставлю на тотал меньше 2.5. Грузия должна сделать выводы. И Норвегия всё-таки не Испания, пусть там есть большие звёзды. Они помнят первый матч. Если поведут, то надо будет сыграть понадёжнее, а не так, как было на выезде в Батуми», — сказал Титов.