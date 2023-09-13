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ЦСКА — «Динамо» Москва: ставка Германа Титова на матч КХЛ

ЦСКА — «Динамо» Москва: ставка Германа Титова на матч КХЛ
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Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Москва.

Ставка: ничья за 3.20.

«ЦСКА играет нестабильно на старте регулярного чемпионата. Действующий обладатель Кубка Гагарина приучил к тому, что постепенно втягивается в сезон и не форсирует темп. Ничего удивительного, что армейцы потерпели несколько поражений, в том числе от неожиданного лидера чемпионата «Куньлуня».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» подходит к московскому дерби с серией из двух побед подряд. Если с «Сочи» команда Алексея Кудашова разобралась, что называется, на классе, то с «Барысом» пришлось отыгрываться и героически вырывать победу в овертайме. Такие матчи закаляют характер команды и добавляют игрокам уверенности. Многое зависит от того, кого из вратарей ЦСКА выставит против бело-голубых. Иван Федотов пока далёк от оптимальных кондиций. Не исключаем, что матч начнёт экс-вратарь «Динамо» Александр Шарыченков. В любом случае нас ждёт равная игра, поэтому весьма вероятен ничейный исход по итогам основного времени», — сказал Титов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
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