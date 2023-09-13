«Сибирь» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Новосибирске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Амур».

Ставка: «Сибирь» не проиграет и ТМ 5.5 за 1.76.

«После того как «Амур» в пятом подряд выездном матче разорвал «на ветошь» в Омске «Авангард», его уже страшно прогнозировать. «Амур», конечно, «Амуром», но тут в первую очередь сами «ястребы» хороши. Ну нельзя выходить играть на таком расслабоне. Зато «Амур» тем сильнее, чем ближе к дому, а в Новосибирске он будет ещё ближе, чем был в Омске.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Надеюсь, что тренерский штаб «Сибири» омский матч тоже смотрел и соответствующие выводы сделал. Этот матч неплохо было бы и игрокам показать, причём не фрагментарно, как это принято при подготовке к игре, а целиком. По идее, «Амур» после омской феерии должен находиться в состоянии пусть уже и остаточного, но всё-таки душевного ликования. В нём соперника пытаешься брать нахрапом, и опытный соперник этим пользуется.

А «Сибирь» у нас соперник, безусловно, опытный. Пусть по комплектации не особо «Амур» и превосходящий, зато проводящий уже третий матч подряд дома. И после второго матча отдыхавший аж на двое суток больше «Амура», что в нынешней ситуации уже немало.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 сентября 2023, среда. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому предполагаю весьма упёртый и очень брутальный, но в то же время низкорезультативный матч. По итогам которого соперники на двоих не забросят больше 5.5 шайбы. А «Сибирь» всё-таки отожмёт у ликующего «Амура» два очка, правда, не факт, что в основное время», — сказал Лебедев.