ЦСКА — «Динамо» М: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.75.

«Из последних 12 очных матчей ЦСКА победил девять раз. О чём это говорит? О том, что Сергей Фёдоров умеет хорошо играть против Алексея Кудашова. ЦСКА выбивал динамовцев в плей-офф, разбирался с ними в матчах регулярного чемпионата.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Правда, надо учесть, что ЦСКА ещё не находится в хорошем тонусе, и поражение в последнем матче c «Куньлунем» (2:3 ОТ) тому доказательство. Вообще, чемпионы проиграли трижды в последних пяти встречах. Было видно, что предсезонка у них получилась короткой.

С другой стороны, «Динамо» победило трижды в последних четырёх встречах. И там разыгрался главный креатор Никита Гусев, набравший три очка с «Барысом» (4:3 ОТ).

В общем, лёгкой жизни у ЦСКА не будет и гадать на победителя тут точно не стоит.

Я бы в этом матче взял кэф 1.75 на то, что мы увидим тотал больше 4.5 гола в основное время. С одной стороны, атака «Динамо» хороша, как и у ЦСКА. С другой – чемпионат только недавно стартовал и, конечно, мы увидим ошибки», — сказал Лысенков.