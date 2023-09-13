ЦСКА — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 13 сентября

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Динамо» Москва.
Ставка: победа ЦСКА и ТБ 5.5 за 2.30.
«У чемпионов пока больше поражений, чем побед, причем все неудачи болезненные. «Ак Барсу» и «Магнитке» проиграли без шансов, уступать «Куньлуню» и вовсе стыдно. В дерби ЦСКА постарается реабилитироваться, сыграет с максимальным настроем и постарается допустить минимум ошибок. Советую ставить именно на победу красно-синих.
Ведь, сколько бы Фёдоров ни говорил о недочётах в игре своей команды, «Динамо» смотрится ещё хуже. Против команд с более-менее выстроенной обороной бело-голубые не играют, а мучаются, атакующие схемы Кудашова работают плохо. В равных составах москвичи не забивают почти восемь периодов. Обыграть «Барыс» получилось благодаря глупейшим ошибкам соперника, а ведь мастерство ЦСКА намного выше. Берите ставку «победа ЦСКА + тотал больше 5.5», — сказал Плющев.
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