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ЦСКА — «Динамо» М: ставка Дарьи Мироновой на встречу КХЛ

ЦСКА — «Динамо» М: ставка Дарьи Мироновой на встречу КХЛ
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Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» М.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.63.

«В этом матче у хозяев не должно возникнуть проблем. Проиграть два матча кряду — непозволительная роскошь для армейцев. Годы идут, в хоккее Кудашова ничего не меняется. За последние два года динамовский менеджмент так изменил состав команды, что уже тяжело узнать «Динамо» в лицо. Пока что результат держит команду в Топ-5 конференции. За четыре игры динамовцы реализовали лишь два большинства, забили 11, пропустили 8. Москвичи одержали две победы но над низко котирующимися соперниками из Сочи и Хабаровска.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА в предыдущей встрече традиционно уступил «Куньлуню», который забрался на первую строчку Запада. На старте сезона армейцы пока не в своей тарелке, 15:14, но эту картинку мы наблюдаем не в первый год. В пяти играх лишь две победы, два домашних поражения в трех случаях. ЦСКА — системная машина и свое заберёт. В принципе, у армейцев все как обычно и жаловаться можно только на обыденность и прагматичность. Но ситуацию надо исправлять и набирать очки. Поэтому выберу хозяйский успех при любом раскладе», — сказала Миронова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й период
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Гусев (Уил, Менелл) – 04:19 (5x4)    
Лидер бело-голубых набирает ход:
ЦСКА — «Динамо». Никита Гусев идёт по графику
ЦСКА — «Динамо». Никита Гусев идёт по графику
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