ЦСКА — «Динамо» М: ставка Дарьи Мироновой на встречу КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» М.
Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.63.
«В этом матче у хозяев не должно возникнуть проблем. Проиграть два матча кряду — непозволительная роскошь для армейцев. Годы идут, в хоккее Кудашова ничего не меняется. За последние два года динамовский менеджмент так изменил состав команды, что уже тяжело узнать «Динамо» в лицо. Пока что результат держит команду в Топ-5 конференции. За четыре игры динамовцы реализовали лишь два большинства, забили 11, пропустили 8. Москвичи одержали две победы но над низко котирующимися соперниками из Сочи и Хабаровска.
ЦСКА в предыдущей встрече традиционно уступил «Куньлуню», который забрался на первую строчку Запада. На старте сезона армейцы пока не в своей тарелке, 15:14, но эту картинку мы наблюдаем не в первый год. В пяти играх лишь две победы, два домашних поражения в трех случаях. ЦСКА — системная машина и свое заберёт. В принципе, у армейцев все как обычно и жаловаться можно только на обыденность и прагматичность. Но ситуацию надо исправлять и набирать очки. Поэтому выберу хозяйский успех при любом раскладе», — сказала Миронова.
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