ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо».

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 6.5 за 2.81.

«ЦСКА в предыдущем туре сумел влететь «Куньлуню». Но, поскольку годом ранее армейцы, на тот момент уже владеющие Кубком Гагарина и никому не собиравшиеся его отдавать, умудрились влететь «Куньлуню» дважды, это, похоже, превращается для них в привычку.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Куньлуню» после такой победы, безусловно, хорошо. А вот московскому «Динамо», с которым ЦСКА предстоит играть, как раз наоборот. По многим причинам наоборот. И потому, что «Динамо» нынче уже совсем не то. И потому что ЦСКА с самого начала сезона строго чередует победы и поражения, и теперь, после «Куньлуня», пришла пора выигрывать. И, наконец, потому, что после уже навязшего в зубах китайского клуба армейцы будут сверхмотивированными. Потому что от тренерского штаба узнали о себе много нового и ранее неизвестного. А еще ЦСКА отдыхал на сутки больше голубых. А поскольку эти лишние сутки были аккурат после «Куньлуня», то вряд ли армейцы провели их в неге и отдохновении.

В общем, потенциал ЦСКА огромен и виден невооруженным глазом. Там один Федотов чего стоит. И правильно делает Сергей Федоров, который не спешит разгонять свою команду, а спокойно гребет вместе с ней к третьему подряд Кубку Гагарина. Тогда как «Динамо» играет если и не на пределе, то очень недалеко от него. И даже в таком состоянии пока обыгрывает только команды второго-третьего разряда.

Таким образом, можно легко спрогнозировать победу ЦСКА, причем можно даже утверждать, что одержана она будет в основное время. Пусть и не без нервов, и с минимальным преимуществом в счете. А вот большого количества заброшенных шайб мы вряд ли дождемся. И выше 6,5 тотал вряд ли уедет. Оба соперника в этом отношении пока постятся», — сказал Лебедев.