Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Амур».

Ставка: ТБ 4.5 за 2.04.

«Сибирь» с приходом Дэвида Немировски пока что ищет себя. Начала регулярный чемпионат КХЛ не самым худшим образом, хотя стабильности пока откровенно не хватает. После близкого поражения от «Авангарда» (1:2) последовали две победы подряд над «Барысом» (5:4 ОТ и 1:0 Б). Однако 9 сентября новосибирский клуб получил сокрушительные 1:6 на своём льду от «Автомобилиста».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Амур», впрочем, сейчас тоже довольно весёлая команда. Андрей Мартемьянов, который в прошлом сезоне затащил в плей-офф как раз «Сибирь», придал огоньку и хабаровчанам. Вместе с новым тренером они добыли две победы при трёх поражениях в пяти матчах. В играх с «Динамо» (1:3) и «Спартаком» (3:5) не хватило мастерства и везения, но 1:5 от новичка лиги — «Лады» — объяснить трудно.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 сентября 2023, среда. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

В предстоящей встрече «Сибири» и «Амура» мы бы ждали голов. Тотал больше 4.5 шайбы выглядит заманчиво. Андрей Мартемьянов наверняка настроится против бывшего клуба. Да и хабаровчане забыли об 1:5 от «Лады», обыграв 11 сентября с тем же счётом «Авангард». Сибирякам, в свою очередь, нужно реабилитироваться перед болельщиками, хотя с потерями в защите сделать это будет трудно.