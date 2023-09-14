«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: зарегистрируйся и получи фрибет к «зелёному дерби» КХЛ!

14 сентября состоится матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс». Начало — в 17:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

«Зелёное дерби» возвращается! Его первая серия пройдёт в Уфе. Сможет ли команда Зинэтулы Билялетдинова порадовать болельщиков выездной победой или же праздник придёт на улицу хозяев льда?

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