«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: зарегистрируйся и получи фрибет к «зелёному дерби» КХЛ!
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14 сентября состоится матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс». Начало — в 17:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!
«Зелёное дерби» возвращается! Его первая серия пройдёт в Уфе. Сможет ли команда Зинэтулы Билялетдинова порадовать болельщиков выездной победой или же праздник придёт на улицу хозяев льда?
Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!
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