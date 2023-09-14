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«Салават Юлаев» – «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Уфе

«Салават Юлаев» – «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Уфе
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.96.

«Ак Барс» в сентябре выглядит мощно. Недавняя домашняя осечка на родном льду против «Сочи» была, скорее, несчастным случаем. Казанцы ярко играют в атаке, нет особых проблем с дисциплиной и обороной. Чтобы победить вице-чемпионов, их соперник должен выдать что-то особенное. Но сомневаюсь, что «Салават» на это способен.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Козлов пытается прививать уфимцам те же козыри, какими сильны команды Билялетдинова. Но пока получается сильно ухудшенная копия. Думаю, что «зеленое дерби» без проблем выиграют гости. Они будут действовать от защиты, и случится типичный низовой матч. У «Салавата» слишком много брака в атаке, взломать казанскую стену хозяева не смогут. Тотал меньше 4,5», — сказал Плющев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Казанцы выглядят мощно:
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