«Салават Юлаев» – «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.27.

«Зелёное дерби» считается для прогнозистов непредсказуемым потому, что… оно реально непредсказуемо. Не имеет значения, какие места в турнирной таблице занимают соперники, с какой динамикой идут по сезону, как сыграли последние матчи. Перед «зелёным дерби» под всем этим подводится жирная черта и во всех графах у обоих команд стоят нули.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Состав у «Ак Барса», конечно, ломовой, а по-другому у Билялетдинова и быть не может, он просто не пойдёт туда, где будут ограничения по составу. В этом плане «Ак Барс», безусловно, сильнее, но в данном случае это не будет играть никакой роли. Тем более что состав у «Ак Барса», как все больше кажется от матча к матчу, еще и немножко ленивый. Тратящий ровно столько сил, сколько необходимо для скромной победы. И ведь в Уфе он тоже может позволить себе полениться – по крайней мере, до того момента, пока не пропустит пару хуков.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Статистика жалобно попискивает где-то в подплинтусном пространстве. Там тоже ничегошеньки непонятно. Скажем, последние четыре междусобойчика завершились хозяйскими победами. Ага, а четыре до этого – гостевыми. Вот и ломай голову, то ли продлится хозяйское торжество, то ли распакуется серия с гостевыми победами. «Рекбус, кроксворд» — так говорил Аркадий Райкин.

В общем, всё на тоненького. Это я могу себе здесь позволить ставить на «Ак Барс», полагаясь исключительно на ростер. И даже нагло позволять себе предполагать, что победят гости в основное время, пусть и с минимальным счетом. И с тоталом меньше 6,5. На самом деле все будет решаться на льду. И весы могут качнуться в любую сторону», — сказал Лебедев.