«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ 14 сентября

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.70.

«Зелёное дерби» пройдёт в Уфе. Если смотреть на то, как команды стартовали в чемпионате, то видно, что оба клуба должны быть в плей-офф. Но «Ак Барс» всё же мощнее выглядит.

Да, была недавно осечка, когда «Ак Барс» уступил «Сочи», но мне кажется, что казанцы просто недонастроились в том матче против соперника, который ранее уступал с крупным счётом. Никто не ждал, что «Сочи» вдруг будет таким грозным клубом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В остальных матчах «Ак Барс» расправлялся со своими соперниками, в том числе и в последнем матче с «Динамо» Минск. Для меня чёткая характеристика «Ак Барса» — это первый матч с ЦСКА, когда у казанцев получалось почти всё.

«Салават Юлаев», если не считать убедительной победы над «Ладой», в остальных матчах качался: то выиграет в одну шайбу, то проиграет. Вроде бы хорошая команда и есть лидер, однако не могу сказать, что «Салават Юлаев» набрал ход и может здесь и сейчас на равных биться с «Ак Барсом».

Считаю, что «зелёное дерби» останется за «Ак Барсом». Чтобы не рисковать, я бы взял победу «Ак Барса» по итогам матча», — сказал Лысенков.