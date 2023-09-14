«Автомобилист» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Нефтехимика» за 5.83.

«В предыдущем туре «Нефтехимик» одержал свою первую в текущем сезоне победу. Пожалуй, это был самый сильный из всех четырёх команд, с которыми нижнекамцам уже пришлось сыграть, соперник. Тем не менее «маленькие татары» сумели умучить уральцев с футбольным счётом 1:0. И сразу же – «зеркало», и те же самые соперники встречаются уже в Екатеринбурге, и чувство мести у «автомобилистов» безразмерно и неутолимо.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А ведь екатеринбуржцы в последнее время играют конкретно с «Нефтехимиком» очень тяжело и натужно. Они с «Ак Барсом» играют лучше, а в матчах регулярных чемпионатов КХЛ проиграли «маленьким татарам» пять междусобойчиков из шести. В том числе и понедельнишный, в Нижнекамске. И что тут делать?

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Не думаю, что вариантов у «Автомобилиста» слишком уж много. Вполне возможно, что в гостях уральцам было легче, чем дома. Потому что на глазах своих болельщиков «Нефтехимик» застёгиваться на все пуговицы не стал – его же дома не поймут. Предположу, что это и станет определяющим во всём предстоящем матче, который гости выиграют хоть и с минимальным преимуществом, но в основное время. Тотал, конечно, будет побольше, чем в предыдущей встрече этих соперников, но всё равно выше 6.5 не заберётся», — сказал Лебедев.