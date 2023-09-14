«Металлург» Магнитогорск — «Лада»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Лада».
Ставка: ТБ 4.5 за 1.60.
«У «Магнитки» четыре победы подряд. Причём команда Разина показала, что умеет побеждать в разнообразном стиле. И переигрывать соперника в атакующем хоккее с большим количеством голов, и терпеть, отстаивая минимальную разницу в счёте. Уральцы – чуть ли не сильнейшая команда КХЛ прямо сейчас.
Поэтому не сомневаюсь в победе хозяев. Против «Лады» будет и то, что подопечные Браташа оставили очень много сил в Челябинске. При игровом преимуществе «Трактора» тольяттинцы терпели, отсиживались в обороне, выматывались в меньшинстве. Им будет трудно провести второй за два дня матч на том же уровне. С учётом того, как эффективно «Магнитка» играет впереди, победа хозяев будет результативной. Тотал больше 4.5», — сказал Плющев.
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