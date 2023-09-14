«Торпедо» — «Куньлунь»: ставка Германа Титова на игру КХЛ в Нижнем Новгороде

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Куньлунь Ред Стар».

Ставка: победа «Торпедо» за 1.56.

«Куньлунь» — неожиданный лидер нового сезона КХЛ. Мало кто предполагал, что китайская команда так лихо начнёт чемпионат и выиграет четыре матча из шести, в том числе у фаворита Востока — «Ак Барса». С назначением главного тренера Виктора Игнатьева в игре «Куньлуня» добавилось порядка. Проблема китайцев — в недостаточной глубине состава. Из-за травм в последнем матче с «Локомотивом» «Куньлунь» сыграл в три полноценных звена, а в четвёртое заявил защитников.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Торпедо» продолжает удивлять содержательным хоккеем. Нижегородцы лидируют в конференции после двух недель чемпионата. Команда играет так же вдохновенно, как и в прошлом сезоне, и ищет счастья в атаке. Причём автозаводцам удалось отобрать очки у лидеров — СКА и «Локомотива». Проблемы «Куньлуня» с составом могут помешать команде дать бой «Торпедо» на выезде. Нижегородцы, напротив, набрали отличный ход и подойдут к игре в оптимальных кондициях, если не считать травму Алексея Кручинина. Победа «Торпедо» в основное время», — сказал Титов.