«Динамо» — «Пари НН»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Пари НН».

Ставка: победа «Динамо» за 1.62.

«Динамо» и «Пари НН» встретятся в рамках 8-го тура РПЛ. Не думаю, что хозяевам поля тут будет легко. Но всё же три очка наберут бело-голубые.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» набрало ход. Если на старте сезона команда под руководством нового тренера выглядела не лучшим образом и теряла очки, то сейчас ситуация изменилась. В большинстве последних матчей клуб побеждал, из-за чего смог подняться уже до второго места в таблице – от «Краснодара» «Динамо» отстаёт на три очка. Единственная «осечка» произошла у коллектива Лички в игре Кубка со «Спартаком» недавно – 1:4.

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«Пари НН» тоже выглядел не так плохо в последних турах РПЛ – три победы в четырёх матчах. На старте сезона у команды были определённые проблемы, но сейчас подопечные Юрана выступают лучше. Хотя неожиданно уступили нижегородцы недавно «Факелу» — 0:2. В таблице «Пари НН» идёт на восьмой строчке в середине.

Думаю, «Пари НН» навяжет тут борьбу сопернику, сыграет от обороны. Но «Динамо» имеет в своём составе качественных игроков атаки, даже несмотря на уход Захаряна. Думаю, хозяева поля победят тут», — сказал Павлюченко.

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