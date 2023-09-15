СКА — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Динамо» Москва.
Ставка: ТМ 5 за 1.85.
«Питеру отступать некуда: три неудачи подряд, причём последняя осечка в виде домашнего, да ещё и сухого поражения оказалась наиболее болезненной. То есть у СКА будет превосходство во всём – в мотивации, в самоотдаче, не говоря уже о мастерстве состава. Посоветовал бы ставить на победу команды Ротенберга. Есть ощущение, что худшие матчи сезона уже сыграны, теперь наступит подъём.
Тем более что не надо переоценивать динамовцев. Победа над чемпионами в среду получилась яркой только по счёту. Бело-голубые отсиживались в обороне 40 минут из 60, а выиграть сумели только из-за серии глупых необоснованных удалений соперника. Сильно удивлюсь, если нестабильная атака команды Кудашова отметится в Питере хотя бы двумя забитыми шайбами. Тотал меньше пяти шайб», — сказал Плющев.
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