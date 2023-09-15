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СКА — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

СКА — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Динамо» Москва.

Ставка: ТМ 5 за 1.85.

«Питеру отступать некуда: три неудачи подряд, причём последняя осечка в виде домашнего, да ещё и сухого поражения оказалась наиболее болезненной. То есть у СКА будет превосходство во всём – в мотивации, в самоотдаче, не говоря уже о мастерстве состава. Посоветовал бы ставить на победу команды Ротенберга. Есть ощущение, что худшие матчи сезона уже сыграны, теперь наступит подъём.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тем более что не надо переоценивать динамовцев. Победа над чемпионами в среду получилась яркой только по счёту. Бело-голубые отсиживались в обороне 40 минут из 60, а выиграть сумели только из-за серии глупых необоснованных удалений соперника. Сильно удивлюсь, если нестабильная атака команды Кудашова отметится в Питере хотя бы двумя забитыми шайбами. Тотал меньше пяти шайб», — сказал Плющев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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