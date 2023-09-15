СКА — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» М.

Ставка: победа СКА в матче за 1.51.

«Сейчас все разговоры идут вокруг пресс-конференции СКА после третьего поражения подряд, и бедному Роману Ротенбергу, пожаловавшемуся на календарь КХЛ и повышенный травматизм, прилетает со всех сторон. И действительно, СКА стартовал с четырёх выездных матчей. Дальневосточные болельщики сразу же вспомнили, как их команды свои первые домашние матчи в сезоне проводили в октябре, и что прямо сейчас «Амур» и «Адмирал» продолжают играть свои шестиматчевые выездные серии. И это на Дальнем Востоке считается «по-божески».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Омские фанаты припомнили, как ровно год назад их «Авангард» стартовал с 12 выездных матчей подряд, и никто, знаете ли, не умер. Что же касается повышенного травматизма, то тут своё веское слово сказали нижегородцы. Которые вспомнили, как при Скудре к концу сентября в лазарете традиционно находилась половина команды и некоторых прямо оттуда меняли на более здоровых и менее сломанных. В общем, ничего страшного не произошло, просто в этом сезоне календарь КХЛ отнёсся к СКА, как ко всем остальным командам.

И тут же выяснилось, что самым слабым звеном в СКА оказалось тренерское. А у нас так не принято. У нас принято, когда наставник, иногда с разрывом тельняшки на груди, берёт всю вину на себя. Даже когда никакой его вины нет и все знают, что накосячили хоккеисты. Таких тренеров и игроки, и болельщики как минимум уважают. А иногда даже любят. Да и ничего страшного не случилось – подумаешь, три поражения.

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Теперь самое интересное заключается в том, как Роман Ротенберг из собственноручно созданных руин собирается вылезать. Самым простым было бы обидеться на весь белый свет, сказать: «Злые вы, недобрые, уйду я от вас», — назначить вместо себя первого, кто подвернётся под руку и уехать на дубайский пляж страдать от несовершенства мира. Только в этом случае все последние годы Романа Борисовича пойдут коту под хвост и возвращение будет невозможно, поскольку никто уже не станет воспринимать его всерьёз. Есть второй вариант, куда более тяжёлый: стиснуть зубы и работать. Причём начинать надо прямо сейчас, с матча с «Динамо». И это будет весьма показательный матч, поскольку и «Динамо» сейчас не бог весть какое, к тому же только что вылезло из-под танка, то есть из-под ЦСКА. И итоговый результат покажет отношение СКА к своему наставнику, потому что в трудный для него момент подставит своему тренеру либо плечо, либо подножку. Одно из двух, и третьего не дано. А поскольку моя вера в людей безгранична, я предполагаю, что подставлено будет всё-таки плечо. И питерцы по итогам этого весьма непростого матча, в котором колбасить будет обоих соперников, всё-таки наберут два очка, пусть даже не в основное время, но всё-таки наберут», — сказал Лебедев.