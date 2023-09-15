СКА — «Динамо» Москва: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» в матче за 2.41.

«После двух побед СКА проиграл три раза подряд: это случилось на выезде в Нижнем Новгороде (3:4) и Ярославле (2:3), а потом ещё петербуржцы уступили дома в матче со «Спартаком» (0:3), причём всё было по делу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Как кажется со стороны, СКА слишком усердно тренировался в августе, заложив мощнейшую физическую базу, и теперь команда попала в функциональную яму. Об этом, например, говорит соотношение бросков 9-29 после двух периодов в матче со «Спартаком».

Я думаю, конечно же, СКА ещё взлетит – может быть, с октября эта команда покатит танком по чемпионату. Но пока у Питера есть проблемы, и не видно колоссальной уверенности у игроков.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

А вот у «Динамо» эта уверенность есть. После сумбурного старта, в котором были и 1:2 от СКА в Москве, бело-голубые набрали ход и одержали три победы подряд. Последняя – над ЦСКА (4:1) очень впечатлила. Кроме того, за «Динамо» играют лучший бомбардир лиги Никита Гусев и Игорь Ожиганов, которые ещё в прошлом сезоне играли в СКА, и у них будет высокая мотивация против своего бывшего клуба.

Я бы в этом матче взял кэф 2.41 на то, что московское «Динамо» победит, пусть даже в дополнительное время или по буллитам. Сейчас бело-голубые в более хорошем тонусе», — сказал Лысенков.