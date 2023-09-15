«Бавария» — «Байер»: ставка Александра Мостового на матч Бундеслиги

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Бундеслиги «Бавария» — «Байер».

Ставка: ТБ 3 за 1.70.

«Бавария» и «Байер» сыграют в центральном матче тура Бундеслиги. Действительно, интересная игра. Обе команды пока идут без поражений в этом сезоне – они намерены набрать три очка и тут.

«Бавария» провалила старт сезона в Германии. В Суперкубке команда была разгромлена «Лейпцигом» — 0:3. Но мюнхенцы быстро взяли себя в руки. В итоге в трёх турах Бундеслиги команда Тухеля добилась уверенных побед – 4:0 с «Вердером», 3:1 с «Аугсбургом» и 2:1 с «Боруссией» Мёнхенгладбах. В хорошей форме находится Кейн, который сразу после трансфера стал забивать за новый клуб.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Байер» тоже смотрится очень прилично сейчас. Под руководством Хаби Алонсо клуб преобразился. На старте сезона у «фармацевтов» одни победы – 3:2 с «Лейпцигом», 3:0 с «Боруссией» Мёнхенгладбах и 5:1 с «Дармштадтом». Помимо этого, команда выиграла в Кубке у «Тевтонии» (8:0) и в товарищеском матче у «Алемании Ахен» (4:2). Да, это всё не самые сильные противники, но факт остаётся фактом – «Байер» только побеждает.

Думаю, «Баварию» тут ждёт тяжёлое испытание. Но всё-таки клуб пока ещё привыкает играть под руководством нового тренера. Да и скоро Лига чемпионов. Поэтому не стану тут ставить на успех одной из команд. Для меня тут более очевидно большое количество голов», — сказал Мостовой.