«Бавария» — «Байер»: ставка Александра Мостового на матч Бундеслиги

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Бундеслиги «Бавария» — «Байер».
Ставка: ТБ 3 за 1.70.
«Бавария» и «Байер» сыграют в центральном матче тура Бундеслиги. Действительно, интересная игра. Обе команды пока идут без поражений в этом сезоне – они намерены набрать три очка и тут.
«Бавария» провалила старт сезона в Германии. В Суперкубке команда была разгромлена «Лейпцигом» — 0:3. Но мюнхенцы быстро взяли себя в руки. В итоге в трёх турах Бундеслиги команда Тухеля добилась уверенных побед – 4:0 с «Вердером», 3:1 с «Аугсбургом» и 2:1 с «Боруссией» Мёнхенгладбах. В хорошей форме находится Кейн, который сразу после трансфера стал забивать за новый клуб.
«Байер» тоже смотрится очень прилично сейчас. Под руководством Хаби Алонсо клуб преобразился. На старте сезона у «фармацевтов» одни победы – 3:2 с «Лейпцигом», 3:0 с «Боруссией» Мёнхенгладбах и 5:1 с «Дармштадтом». Помимо этого, команда выиграла в Кубке у «Тевтонии» (8:0) и в товарищеском матче у «Алемании Ахен» (4:2). Да, это всё не самые сильные противники, но факт остаётся фактом – «Байер» только побеждает.
Думаю, «Баварию» тут ждёт тяжёлое испытание. Но всё-таки клуб пока ещё привыкает играть под руководством нового тренера. Да и скоро Лига чемпионов. Поэтому не стану тут ставить на успех одной из команд. Для меня тут более очевидно большое количество голов», — сказал Мостовой.
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