Представляем вашему вниманию прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Байер».

Ставка: ничья за 4.60.

Мюнхенская «Бавария» уже вместе с Томасом Тухелем отправляется за очередным чемпионством. Пока удаётся не отставать от своего привычно безупречного графика. В первых трёх турах чемпионата Германии у мюнхенцев три победы — над «Вердером» (4:0), «Аугсбургом» (3:1) и мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:1). Хотя в последнем случае пришлось спасаться на последних минутах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Теперь соперник предстоит очень серьёзный. Прошлый сезон «Байер» провёл не так уверенно, хотя и удалось зацепиться за Лигу Европы. Зато новый розыгрыш Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо начали здорово. Тоже добыли три победы кряду, но с более сильными соперниками — здесь «РБ Лейпциг» (3:2) и «Боруссия» М (3:0), которые в представлениях не нуждаются, а также желающий себя проявить в немецкой элите «Дармштадт 98» (5:1).

Как видно, с результативностью у леверкузенцев проблем никаких. Многие эксперты пророчат результативный матч с «Баварией», которая сама любит пробивать верх по голам. Хотя мы попробовали бы сделать прогноз на то, что победителя команды не выявят. Коэффициент дают больше, чем обычно. Можно рискнуть и воспользоваться.

Дело в том, что «Байер» выглядит на старте чуть ярче, а у «Баварии» после международной сборной наверняка будут небольшие трудности с взаимопониманием на поле. Да и впереди важный матч в Лиге чемпионов: в соперниках «Манчестер Юнайтед», нужно подготовиться. Однако в пользу мюнхенцев говорят и статус, и статистика личных встреч. Словом, вырисовывается баланс.