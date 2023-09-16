«Интер» — «Милан»: зарегистрируйся и получи фрибет к дерби в Серии А!
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16 сентября состоится матч Серии А «Интер» — «Милан». Начало — в 19:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!
Миланское дерби — украшение очередного тура Серии А! И Симоне Индзаги, и Стефано Пиоли настроены на чемпионство в новом сезоне, а селекция клубов — тому подтверждение. Кто победит и сможет поднять настроение своим болельщикам?
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