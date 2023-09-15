«Динамо» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч 8-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Пари НН» в 8-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.99.

«РПЛ возвращается матчем в пятницу на «ВТБ Арене». «Динамо» будет принимать «Пари НН», который набрал уже 10 очков. Я надеюсь, всё в порядке с Сергеем Юраном, который перенёс экстренную операцию. Плюс «Пари НН» ещё подписал уругвайского нападающего — Боселли. Правда, скорее всего, команда потеряет Сулейманова в преддверии игры с «Динамо». Но атака хорошая: Севикян на месте, Калинский на месте. И по составу в целом Нижний Новгород выглядит весьма крепкой командой, и у «Динамо» проблемы наверняка должны быть в этой встрече.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Против таких команд «Динамо» всегда действует неаккуратно. Что-то может пропустить на контратаках либо на стандартных положениях. И «Нижний» уже обыгрывал «Динамо», ещё когда тренировал Кержаков. И в прошлом сезоне были большие проблемы: только в концовке «Динамо» с Йокановичем «Нижний» дожало. Посмотрим, как будет сейчас.

У «Динамо» Смолов и Тюкавин в сборную не ездили. Уезжал Фомин. У него небольшое повреждение, но посмотрим, как новички динамовские ещё себя проявят. Правда, Карраскаль уезжал в сборную, Бальбуэна уезжал в сборную.

Интересный матч. Интересный матч для открытия тура, и, учитывая, что «Динамо» практически в каждом матче пропускает (только с «Балтикой» пока «на ноль» сыграли», я думаю, у «Нижнего» будут шансы забить. Но и «Динамо», соответственно, тоже в атаке своё мастерство покажет. Мой прогноз на эту встречу – обе забьют за 1.99», — сказал Генич.