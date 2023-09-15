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СКА — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на игру регулярного чемпионата КХЛ

СКА — «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» в матче за 2.41.

«СКА в своём предыдущем домашнем матче со «Спартаком» выглядел несколько утомлённым и уступил по делу. Хотя счёт 0:3 и слишком жестокий по отношению к подопечным Романа Ротенберга. Но протокол изменить уже нельзя.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» же в среду встречалось на выезде, хотя и не выезжая из Москвы, с ЦСКА и сумело одолеть обладателя Кубка Гагарина двух последних лет – 4:1. Так что команда Алексея Кудашова отправляется в Санкт-Петербург в отличном настроении, но держа в памяти поражение от СКА в стартовой игре сезона – 1:2. Тогда питерцы не показали какого-то сверххоккея, но сумели одолеть динамовцев в Петровском парке. И вот новая встреча. На этот раз – в городе на Неве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1-й период
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Грицюк (Никишин) – 04:36 (5x4)    

Конечно, в последние годы бело-голубые не очень удачно играют против СКА. Из 23 последних матчей между этими командами за «Динамо» осталось всего семь! И 16 поражений. Но чёрные полосы рано или поздно всегда сменяются белыми. И когда, если не сейчас, москвичам побеждать. Да, игра будет сложной для обеих команд. Но «Динамо» возьмёт в ней верх. В овертайме или по буллитам. Ну а СКА, видимо, пока ещё только втягивается в сезон, в чём-то копируя ЦСКА», — сказал Плющев.

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