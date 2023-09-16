«Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.57.

«Есть среди морских терминов такое интересное словечко – «надир». Обозначает оно точку, прямо противоположную зениту. То есть если зенит – это прямо над головой, то надир – это прямо под ногами, где-то там, под тобой.

Так вот, в настоящий момент «Авангард» и «Нефтехимик» как раз и представляют из себя примеры хоккейных зенита и надира. Не столько по занимаемым в турнирной таблице местам, сколько по результатам. Обе команды провели по пять матчей, у омичей четыре победы и одно поражение, у «химиков» — наоборот. У «ястребов» поражение в четвёртом матче, у нижнекамцев в четвёртом матче — победа. В общем, противоположные точки КХЛ и, конкретно, Восточной конференции. Но играть при этом будут у зенита.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На мой взгляд, при таких раскладах шансов у «Нефтехимика» не то чтобы было мало, их практически нет. Потому что «Авангард» вытаскивает и вытаскивает матчи, прямо-таки один за другим, и пока не смог вытащить только домашнюю игру с «Амуром», но там «ястребы» играли не в хоккей, а во что-то совсем непотребное.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК Авангард Омск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

С учётом всего вышеизложенного достаточно легко прогнозирую итоговые два очка «Авангарда», даже если к началу третьего периода они сами себя загонят в подплинтусное пространство. Но они вновь из него героически вылезут и к финальной сирене всё решат. А накидают соперники друг другу на круг не менее 5.5 шайбы», — сказал Лебедев.